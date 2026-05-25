CurArte 24 26 L’arte della cura | al Teatro Manicomics proiezione pubblica e incontro con i protagonisti
Martedì 26 maggio alle 10:30, al Teatro Manicomics di Piacenza, sarà proiettato il Video Report «CurArte 2426». L’evento prevede anche un incontro con i protagonisti del progetto. La proiezione è aperta a tutta la cittadinanza e alle classi prenotate. La sala si trova in via Scalabrini 19.
Martedì 26 maggio ore 10,30 al Teatro Manicomics in via Scalabrini 19 a Piacenza, tutta la cittadinanza e le classi prenotate saranno invitate ad intervenire alla proiezione del Video Report «CurArte 2426. L’arte della cura» realizzato da N? Studio per raccontare per immagini il percorso durato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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