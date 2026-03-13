Nanni ed Emilia al Teatro Manicomics | clown contemporaneo per famiglie

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 14 e domenica 15 marzo alle ore 17,30 al Teatro Manicomics (via Scalabrini 19 a Piacenza) Manicomics Teatrocirco con Mauro Mozzani in "Nanni ed Emilia" tratto da “Walking the Tightrope” di Mike Kenny. Spettacolo di clown contemporaneo per famiglie con Mauro Mozzani e Annalesi Secco, regia e scene Enrica Carini, sagome, oggetti e realizzazione scene Gabriele Genova, Musiche Giancarlo Boselli. Con il sostegno di Gli Amici della Valle del Sole. Emilia è la giovane acrobata di un piccolo circo dove incontra lo storico clown Nanni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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