Domenica 29 marzo alle 16,30 si terrà al Teatro Manicomics la rappresentazione di

Domenica 29 marzo alle ore 16,30 al Teatro Manicomics in scena "Il Toni" di e con Agostino Bossi di Manicomics Teatrocirco Clown contemporaneo, occhio esterno Mauro Mozzani. “Il Toni” porta in scena un personaggio che vive ai margini della modernità: un anziano meccanico in pensione, con una tuta da lavoro macchiata d’olio e le mani ancora pronte a creare. Non lavora più in officina, ma inventa marchingegni bizzarri, oggetti che sembrano inutili ma che, a guardarli bene, fanno ridere, stupiscono, commuovono. Sono piccole poesie di ferro e ingegno. Scritto, diretto e interpretato da Agostino Bossi, clown e attore storico della compagnia Manicomics Teatro, “Il Toni” è uno spettacolo comico-poetico senza età, in cui la scena è abitata da un solo personaggio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - “Il Toni”: poesia di ferro e libertà in scena al Teatro Manicomics

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