Il Toni | poesia di ferro e libertà in scena al Teatro Manicomics
Domenica 29 marzo alle 16,30 si terrà al Teatro Manicomics la rappresentazione di
Domenica 29 marzo alle ore 16,30 al Teatro Manicomics in scena "Il Toni" di e con Agostino Bossi di Manicomics Teatrocirco Clown contemporaneo, occhio esterno Mauro Mozzani. “Il Toni” porta in scena un personaggio che vive ai margini della modernità: un anziano meccanico in pensione, con una tuta da lavoro macchiata d’olio e le mani ancora pronte a creare. Non lavora più in officina, ma inventa marchingegni bizzarri, oggetti che sembrano inutili ma che, a guardarli bene, fanno ridere, stupiscono, commuovono. Sono piccole poesie di ferro e ingegno. Scritto, diretto e interpretato da Agostino Bossi, clown e attore storico della compagnia Manicomics Teatro, “Il Toni” è uno spettacolo comico-poetico senza età, in cui la scena è abitata da un solo personaggio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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