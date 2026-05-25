Cultura inclusione e innovazione | alla Federico II l’evento finale del progetto Sulieia

L’evento finale del progetto Sulieia si è svolto presso l’Università Federico II, riunendo rappresentanti di università, territori e culture del Mediterraneo. Durante l’incontro sono stati condivisi esperienze e discussi temi come il cambiamento climatico, l’inclusione, la transizione digitale e il dialogo interculturale. La giornata ha puntato a rafforzare le reti tra i partecipanti e a promuovere la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte nel progetto.

Comunali, si vota fino alle 15. Giù l’affluenza media (ma non a Salerno). Stasera i primi verdetti Un viaggio attraverso università, culture e territori del Mediterraneo per costruire reti, condividere esperienze e affrontare temi cruciali come cambiamento climatico, inclusione, transizione digitale e dialogo interculturale. Si terrà mercoledì 27 maggio, alle 16, nell’Aula Magna del DiARC – Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a Palazzo Gravina, l’evento conclusivo di SULIEIA – Supporting Universities in digital transition, educational Innovation, & environment protection, fostering the Launch of Italian Educational Institutions Abroad. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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