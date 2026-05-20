Federico II rischi climatici e innovazione | 30 milioni per i programmi Toward e Rising

Una fondazione collegata a un ateneo ha annunciato il lancio di due nuovi programmi denominati Toward e Rising, con un investimento complessivo superiore ai 30 milioni di euro. La fondazione, che si occupa di resilienza ai cambiamenti climatici, è partner di un progetto di ricerca e innovazione. I programmi sono stati presentati in una conferenza stampa e prevedono azioni mirate a contrastare i rischi climatici, coinvolgendo diverse istituzioni e partner pubblici e privati.

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La Fondazione Return, partenariato esteso per la resilienza ai cambiamenti climatici guidato dall’Università Federico II, lancia due nuovi programmi strategici, Toward e Rising, per un investimento complessivo superiore ai 30 milioni di euro. L’iniziativa, finanziata per 22,36 milioni di euro dal ministero dell’Università e della ricerca (Mur) nell’ambito del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività 2021–2027, punta a trasformare la ricerca scientifica sui rischi ambientali in soluzioni concrete per il mercato e le amministrazioni pubbliche. Il progetto risponde all’urgenza dettata dall’intensificarsi degli eventi climatici estremi, che impongono un cambio di passo nella gestione dei territori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, furti di farmaci oncologici al Policlinico Federico II: danno da 3,5 milioni di euroLa compagnia carabinieri di Napoli Vomero, guidata dal Maggiore Sergio Vaira, ha arrestato dieci individui ritenuti coinvolti in un'organizzazione... Europa sotto assedio: tra estremi climatici e rischi per il territorioIl cielo sopra il Vecchio Continente non è più un soffitto rassicurante, ma un palcoscenico dove si consumano scenari di una violenza sempre più... Esperti di rischi ambientali, ecco gli attestati della Return AcademySi è svolta al dipartimento Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università di Napoli Federico II la cerimonia di consegna degli attestati agli allievi della terza edizione della 'Return ... ansa.it Napoli, aperto il bando Return Academy: formazione manageriale contro i rischi ambientali e sismiciLa Return Academy, giunge alla sua terza edizione. L'obiettivo è quello di formare figure professionali qualificate con competenze interdisciplinari in materia di gestione dei rischi da disastro, in ... ilmattino.it