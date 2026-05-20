Federico II rischi climatici e innovazione | 30 milioni per i programmi Toward e Rising
Una fondazione collegata a un ateneo ha annunciato il lancio di due nuovi programmi denominati Toward e Rising, con un investimento complessivo superiore ai 30 milioni di euro. La fondazione, che si occupa di resilienza ai cambiamenti climatici, è partner di un progetto di ricerca e innovazione. I programmi sono stati presentati in una conferenza stampa e prevedono azioni mirate a contrastare i rischi climatici, coinvolgendo diverse istituzioni e partner pubblici e privati.
La Fondazione Return, partenariato esteso per la resilienza ai cambiamenti climatici guidato dall’Università Federico II, lancia due nuovi programmi strategici, Toward e Rising, per un investimento complessivo superiore ai 30 milioni di euro. L’iniziativa, finanziata per 22,36 milioni di euro dal ministero dell’Università e della ricerca (Mur) nell’ambito del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività 2021–2027, punta a trasformare la ricerca scientifica sui rischi ambientali in soluzioni concrete per il mercato e le amministrazioni pubbliche. Il progetto risponde all’urgenza dettata dall’intensificarsi degli eventi climatici estremi, che impongono un cambio di passo nella gestione dei territori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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