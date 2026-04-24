Durante la Milano Design Week, GAPE ha presentato il suo debutto internazionale, portando in mostra un progetto nato dall’attività di un’azienda di famiglia. Le sorelle Pelucchi, giovani imprenditrici originarie di Bassano Bresciano, hanno portato la loro idea tra cultura del progetto e innovazione, attirando l’attenzione sul palco della manifestazione milanese. La partecipazione segna un momento importante per l’azienda e per le due imprenditrici.

Nata a Bassano Bresciano dall’iniziativa di due giovani imprenditrici, Giulia e Anna Pelucchi, GAPE debutta ufficialmente sulla scena internazionale in occasione della Milano Design Week, portando con sé un progetto che affonda le radici nell’azienda di famiglia. La nuova startup italiana di arredo contemporaneo ha scelto la prestigiosa cornice di Palazzo Litta, in Corso Magenta nel cuore di Milano, per presentare in anteprima assoluta le sue prime collezioni di imbottiti multifunzionali in poliuretano espanso flessibile. GAPE nasce da una visione imprenditoriale tutta al femminile, maturata a partire da una profonda conoscenza del materiale e da un legame diretto con il tessuto produttivo locale.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - GAPE alla Milano Design Week: le sorelle Pelucchi tra cultura del progetto e innovazione

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