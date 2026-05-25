Cultura diffusa e innovazione | la provincia di Forlì-Cesena fa il pieno di contributi regionali

Nel 2026, la provincia di Forlì-Cesena riceverà contributi regionali per finanziare progetti culturali. Questi progetti si concentrano su creatività giovanile, approccio multidisciplinare e una vasta gamma di generi e linguaggi culturali, coinvolgendo diverse realtà del territorio. I fondi sono destinati a sostenere iniziative che promuovono l’innovazione e la diffusione culturale nella regione.

Creatività giovanile, approccio multidisciplinare e una grande varietà di generi e linguaggi culturali: sono questi i tratti distintivi dei progetti culturali che animeranno il territorio regionale nel 2026. Dai piccoli comuni dell’Appennino ai centri della pianura, passando per periferie urbane. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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