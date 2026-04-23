Borse di studio regionali a tutti gli studenti idonei a Forlì-Cesena sono 1.172 | in provincia oltre 264mila euro
A Forlì-Cesena sono state assegnate 1.172 borse di studio regionali a studenti idonei, con un importo complessivo superiore a 264mila euro. A livello regionale, sono circa 23.000 gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale che riceveranno un sostegno economico per l’anno scolastico in corso. La distribuzione riguarda enti del sistema regionale e riguarda studenti di diverse età e percorsi formativi.
Sono quasi 23mila, esattamente 22.921, le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) degli enti del sistema regionale che per l’anno scolastico in corso beneficeranno di una borsa di studio. Ancora una volta la Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Borse di studio, fondazioni in aiuto: altri 300 mila euro per gli studenti “idonei ma non beneficiari”All’appello del Rettore Giovanni Molari per sostenere i circa 930 studenti “idonei ma non beneficiari” hanno risposto sette fondazioni bancarie con...
Leggi anche: Dalla Regione Borse di studio garantite a tutti gli studenti idonei delle superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Consiglio regionale contro giunta: Borse di studio, Università di Pavia ed Edisu derubati; Università, la Regione garantisce la copertura totale delle borse di studio; Giunta regionale: approvati provvedimenti per il diritto allo studio, la formazione e l’occupazione giovanile; Ardsu, finanziate tutte le borse di studio.
Dalla Regione borse di studio per tutti gli idonei: quasi 23mila i beneficiari. A Ravenna 228.450 euroBorse di studio garantite al 100% degli studenti idonei anche per l’anno scolastico in corso. La Regione Emilia-Romagna conferma il sostegno al diritto allo studio con 22.921 beneficiari complessivi e ... ravennanotizie.it
Borse di studio, dalla Regione anche 908 contributi per studenti riminesiBorse di studio, dalla Regione anche 908 contributi per studenti riminesi L’Emilia-Romagna finanzia oltre 22mila studenti delle superiori e IeFP con risorse aumentate e importi maggiorati, per un ... altarimini.it
Borse di studio revocate, soldi da restituire. Il caos degli "schiavi in laboratorio" della Sapienza ift.tt/aF3kuPL x.com
Barbara Grilli. Underskore Productions · I Wanna 30s. Nuove Borse Carla Ferroni Primavera Estate Prenota il tuo shopping online comodamente da casa Info e acquisti al numero WhatsApp 388 437 5398 Spedizioni in tutto il mondo #boutique #c - facebook.com facebook