Borse di studio regionali a tutti gli studenti idonei a Forlì-Cesena sono 1.172 | in provincia oltre 264mila euro

A Forlì-Cesena sono state assegnate 1.172 borse di studio regionali a studenti idonei, con un importo complessivo superiore a 264mila euro. A livello regionale, sono circa 23.000 gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale che riceveranno un sostegno economico per l’anno scolastico in corso. La distribuzione riguarda enti del sistema regionale e riguarda studenti di diverse età e percorsi formativi.