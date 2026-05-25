Dopo il gol segnato contro il Sassuolo, Carlos Cuesta ha sottolineato l’importanza del rapporto con i tifosi. La sua prestazione, con continui tentativi di segnare, si è conclusa con il gol decisivo. La soddisfazione per il risultato deriva anche dal legame instaurato con il pubblico. La partita ha visto Cuesta impegnato in diverse occasioni offensive, culminate con la rete che ha contribuito alla vittoria.

Il successo ottenuto contro il Sassuolo ha regalato a Carlos Cuesta un motivo di grande soddisfazione, grazie a una prestazione caratterizzata da una costante ricerca della porta che ha portato al gol finale. Il calciatore ha espresso un forte sentimento di per la stretta saldata con il pubblico, sottolineando come l’allineamento tra squadra e tifosi risulti determinante per aumentare le possibilità di raggiungere i propri obiettivi stagionali. La stagione vissuta dal gruppo è stata segnata da momenti di difficoltà alternati a fasi positive, ma secondo quanto riferito da Cuesta, il sostegno dei sostenitori non è mai venuto meno. I tifosi hanno infatti percepito l’impegno profuso dai giocatori per onorare i valori della società durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuesta dopo il gol al Sassuolo: ‘Il legame con i tifosi è decisivo

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