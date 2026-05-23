Vigilia contro il Sassuolo Cuesta | Giocherà Corvi con altri dieci
Nella vigilia della partita contro il Sassuolo, Carlos Cuesta ha annunciato che Corvi sarà titolare, mentre gli altri dieci giocatori rimarranno invariati. Cuesta, che non ha iniziato la carriera come calciatore da giovane, ha comunque sviluppato abilità notevoli nel dribbling. La formazione ufficiale non include cambi rispetto alla precedente. La partita si svolgerà in un clima di attesa senza ulteriori variazioni annunciate.
Ok, non ha fatto il calciatore da ‘giovane’, ma Carlos Cuesta ha imparato a dribblare in maniera straordinaria. Ha evitato tutte le domande sul futuro, forse ne parlerà domani dopo la partita contro il Sassuolo quando è prevista una cena per salutarsi. L'ultima conferenza stampa della stagione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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