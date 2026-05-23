Vigilia contro il Sassuolo Cuesta | Giocherà Corvi con altri dieci

Notizia in breve

Nella vigilia della partita contro il Sassuolo, Carlos Cuesta ha annunciato che Corvi sarà titolare, mentre gli altri dieci giocatori rimarranno invariati. Cuesta, che non ha iniziato la carriera come calciatore da giovane, ha comunque sviluppato abilità notevoli nel dribbling. La formazione ufficiale non include cambi rispetto alla precedente. La partita si svolgerà in un clima di attesa senza ulteriori variazioni annunciate.