Crolla l' affluenza in Lombardia alle 23 hanno votato 4 su dieci

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23, in Lombardia, l’affluenza alle urne si attesta al 40%, con circa quattro cittadini su dieci che hanno votato. La partecipazione alle elezioni nei 93 Comuni è iniziata lentamente e, alle 12, si registrava un’affluenza del circa 15%, quasi due punti in meno rispetto alla tornata precedente. Questa percentuale corrisponde a quella rilevata a livello nazionale nello stesso orario.

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Avanti piano. La corsa al voto nei 93 Comuni della Lombardia è partita al ralenty, ieri il primo dato alle ore 12 dava l'affluenza intorno al 14,78%, quasi due punti in meno rispetto alla tornata precedente ma partecipazione in linea con il resto del Paese (14,74% i primo dato nazionale). Alle ore 23 la distanza è cresciuta ancora: 41,30% contro il 49,01%. E la media italiana alla stessa ora è del 34,5%. A Corsico e Bollate solo il 35%. C'è tempo per recarsi ai seggi ancora oggi dalle 7 alle 15, subito dopo inizierà lo spoglio, con occhi puntati sui 14 big match nei Comuni con oltre 15mila abitanti e, su tutti, i due capoluoghi di provincia Lecco e Mantova fino ad oggi baluardi Pd. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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