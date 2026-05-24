Affluenza alle ore 23 | nei 9 paesi dell' Agrigentino hanno votato 53.039 elettori 44,85%

Alle ore 23, nei nove comuni dell'Agrigentino, 53.039 elettori avevano votato, pari al 44,85% degli aventi diritto. In particolare, Cammarata ha registrato la percentuale di affluenza più alta in tutta la provincia, con il 60,89%.

Cammarata si conferma essere la realtà Agrigentina più ligia al dovere, quello elettorale. Alle ore 23 ha raggiunto la più alta affluenza di tutta la provincia: il 60,89%. A ruota viene seguita da Villafranca Sicula che ha raggiunto il 56,79% e da Sambuca di Sicilia che ha avuto un'affluenza del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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