croce rossa italiana la lombardia si prepara ad accogliere il presidente nazionale

Il 7 maggio 2026, a Bergamo, si terrà un evento in cui la Lombardia si sta organizzando per ricevere il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. La regione si sta preparando ad accogliere la visita, senza specificare ulteriori dettagli sull'agenda o le attività previste. La notizia arriva in un momento in cui l’ente umanitario si trova al centro di diverse iniziative sul territorio.

Bergamo, 7 maggio 2026 – La Lombardia si prepara ad accogliere Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il vertice dell'organizzazione farà tappa in diverse città della regione per una visita istituzionale volta a celebrare l'operato dei volontari e il legame con il territorio. Il tour, previsto per la giornata di domani, toccherà alcuni comitati lombardi, confermando l'importanza strategica della Croce Rossa Italiana e dei suoi volontari nelle attività di soccorso e assistenza sociale della Lombardia oltre che dell’intero paese. Prima tappa a Monza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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