Croce Rossa Cantù l’ex presidente Griffini si ricandida Indignati i volontari | Inaccettabile

Un gruppo di volontari del Comitato della Croce Rossa di Cantù ha inviato una richiesta di intervento per tutelare l’onorabilità dell’associazione, in relazione alle recenti vicende giudiziarie degli ultimi mesi. Nel documento si esprime inoltre il rammarico per il fatto che l’ex presidente abbia deciso di ricandidarsi, suscitando reazioni di dissenso tra i volontari. La questione ha suscitato discussioni all’interno dell’organizzazione locale.

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