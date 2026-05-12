Croce Rossa Cantù l’ex presidente Griffini si ricandida Indignati i volontari | Inaccettabile
Un gruppo di volontari del Comitato della Croce Rossa di Cantù ha inviato una richiesta di intervento per tutelare l’onorabilità dell’associazione, in relazione alle recenti vicende giudiziarie degli ultimi mesi. Nel documento si esprime inoltre il rammarico per il fatto che l’ex presidente abbia deciso di ricandidarsi, suscitando reazioni di dissenso tra i volontari. La questione ha suscitato discussioni all’interno dell’organizzazione locale.
Cantù, 12 maggio 2026 – La definiscono una “richiesta di intervento a tutela dell’onorabilità della Croce Rossa Italiana ”, ed è firmata da un gruppo di volontari del Comitato Cri di Cantù, facendo riferimento alle vicende giudiziarie degli ultimi mesi. Dieci indagati dalla Procura di Como, tra volontari e parenti, accusati di aver sottratto o ricevuto merci destinate a persone in difficoltà, o di aver inserito alimenti avariati nei pacchi per i bisognosi. La lettera-appello. “Purtroppo – dicono i firmatari di una lunga lettera divulgata ieri - alcuni personaggi hanno tolto onore, rispetto e dignità non solo al Comitato di Cantù, ma a tutto il movimento della Croce Rossa Italiana che opera sul territorio nazionale da oltre 150 anni".🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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