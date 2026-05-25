Crisi Electrolux risoluzione bipartisan Pd e FdI in Regione | Salvare i posti di lavoro e la produzione

La commissione Politiche economiche ha approvato una risoluzione congiunta di Partito Democratico e Fratelli d’Italia, firmata da Valentina Ancarani e Luca Pestelli, che chiede di intervenire per salvare i posti di lavoro e la produzione presso lo stabilimento Electrolux di Forlì. La decisione è stata presa durante una riunione della commissione, presieduta da Luca Giovanni. La risoluzione invita le istituzioni a attivarsi per tutelare lo stabilimento.

“Attivarsi per salvare i posti di lavoro e la produzione della Electrolux di Forlì”. A chiederlo è una risoluzione di Partito democratico e Fratelli d'Italia a prima firma Valentina Ancarani (Pd) e Luca Pestelli (FdI) approvata dalla commissione Politiche economiche presieduta da Luca Giovanni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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