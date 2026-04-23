Oggi in Regione Lombardia si è riunito un fronte compatto per chiedere più tempo a tutela dei 41 lavoratori di Airpack di Ossago Lodigiano, che rischiano di perdere il posto di lavoro. La discussione si è concentrata sulla necessità di trovare soluzioni che possano evitare i licenziamenti e garantire un periodo di tempo sufficiente per affrontare la crisi dell’azienda. La richiesta è stata condivisa da diverse parti presenti all’incontro.

Ossago Lodigiano (Lodi), 23 aprile 2026 – “Serve più tempo a tutela dei lavoratori e del comparto". È un coro unanime quello che si è sentito oggi, a favore dei 41 dipendenti di Airpack di Ossago Lodigiano che rischiano il licenziamento, in Regione Lombardia. C'è stata l’audizione in IV Commissione Attività produttive di Regione Lombardia, promossa dalle consigliere Roberta Vallacchi (Partito democratico) e Paola Pizzighini (Movimento 5 Stelle), per scongiurare, appunto, i 41 licenziamenti dell'azienda che produce imballaggi di plastica e ha annunciato la chiusura. Continua su tutti i piani, infatti, la lotta dei rappresentanti...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crisi Airpack, fronte compatto in Regione: “Serve più tempo per salvare i 41 posti di lavoro”

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