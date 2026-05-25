Crisi Electrolux la prima fumata è nera I sindacati | Quadro grave è uno smantellamento industriale

Notizia in breve

Gli operai dello stabilimento Electrolux di Forlì hanno ricevuto la notizia della sospensione di produzione e della messa in mobilità di parte del personale. I sindacati definiscono la situazione “grava”, accusando l’azienda di uno smantellamento industriale. La decisione comporta un impatto diretto sui lavoratori e sulla produzione locale, segnando un cambiamento drastico nel futuro dello stabilimento. La comunicazione è arrivata senza preavviso e senza dettagli sul percorso di rilancio o eventuali alternative.