La crisi fumata nera per la Pavoni | Trenta famiglie per strada

La Pavoni, azienda con sede a San Giuliano, ha annunciato che trenta famiglie si trovano senza lavoro a causa di una crisi aziendale. La comunicazione è stata resa nota oggi, e riguarda la perdita di occupazione per dipendenti della fabbrica. La situazione si è aggravata negli ultimi mesi, portando alla chiusura di alcune linee di produzione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

San Giuliano (Milano), 14 maggio 2026 – Fumata nera per la Pavoni, l’azienda d i San Giuliano, specializzata in macchine del caffé, la cui proprietà (il gruppo Smeg) ha avviato le procedure per il trasferimento del reparto produttivo in provincia di Verona, ossia a 180 chilometri dall’attuale sede dell’hinterland milanese. Nel pomeriggio di ieri, durante un incontro coi sindacati negli uffici di Assolombarda, in via Pantano a Milano, Smeg ha confermato il trasloco. Una decisione che era già stata ribadita nel corso di precedenti incontri e che ieri è stata riaffermata. P alpabile la delusione dei lavoratori (30 quelli a rischio, su un totale di 45), che in concomitanza col vis à vis fra azienda e sindacati hanno organizzato un sit-in davanti alla sede di Assolombarda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crisi, fumata nera per la Pavoni: “Trenta famiglie per strada” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, caso Celik: fumata nera per il rinnovo. La Juve è alla finestraIl futuro di Zeki Celik alla Roma si tinge di giallo, con il difensore turco che si trova ufficialmente al bivio tra il rinnovo e l’addio a parametro... Leggi anche: Caprigliola, fumata nera. Installata l’antenna ’5G’