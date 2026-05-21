Totti rifiuta la Roma | fumata nera sulla prima offerta

La trattativa tra Francesco Totti e la proprietà americana della Roma si interrompe dopo il rifiuto della prima proposta formale. Non è stato raggiunto un accordo e, di conseguenza, il ritorno di Totti nei ruoli societari del club non si concretizza in questa fase. La situazione si ferma qui, senza ulteriori sviluppi immediati. La decisione segna una battuta d’arresto nei negoziati tra le parti coinvolte.

Il tanto atteso ritorno di Francesco Totti nei quadri societari della Roma subisce una brusca frenata a causa del mancato accordo sulla prima proposta formale presentata dalla proprietà americana. Secondo quanto rivelato dal giornalista Piero Torri sulla testata romasport.eu, lo storico Capitano giallorosso ha respinto una bozza contrattuale biennale da poco più di cinquecentomila euro netti a stagione che i Friedkin avevano messo sul piatto per affidargli la rappresentanza del club in vista delle celebrazioni per il Centenario. Nonostante il primo verdetto negativo, i canali di comunicazione tra le parti restano assolutamente aperti poichè la volontà condivisa è quella di raggiungere un’intesa definitiva, anche se l’ex numero dieci pretende un rilancio economico e, soprattutto, garanzie diverse sulle mansioni da svolgere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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