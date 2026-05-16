Nelle ultime settimane si sono registrate diverse crisi nel settore industriale, con Electrolux che ha annunciato la riduzione di 1.700 posti di lavoro, pari al 40% della forza lavoro italiana, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi. Questa decisione si aggiunge ad altre difficoltà affrontate da aziende del settore, creando un quadro di tensioni e preoccupazioni per il futuro dell’occupazione nel territorio. La situazione solleva interrogativi sulle misure adottate per tutelare i lavoratori e sulla risposta delle istituzioni europee.

L’annuncio di 1.700 esuberi da parte di Electrolux — il 40% della forza lavoro italiana del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi — non è una notizia isolata. È l’ultima di una serie che racconta la crisi strutturale dell’industria del bianco. Prima di Electrolux, che dal 2022 aveva già tagliato 1.500 posti, era toccato a Candy: lo storico marchio di Brugherio, ceduto ai cinesi di Haier, ha chiuso il proprio stabilimento italiano. Prima ancora, Whirlpool aveva ceduto i propri impianti alla turca Beko, che ha avviato una drastica ristrutturazione. Il settore ha dimezzato l’occupazione rispetto al 2000: oggi in Italia lavorano 13. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La proposta di Gori. Electrolux e le altre crisi. Così può difendersi la Ue

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