Crisi Electrolux il ministro Urso | Piano inaccettabile ma sappiamo cosa fare Poi attacca il green deal
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha commentato il piano di Electrolux, definendolo inaccettabile. Durante un evento a Bologna, ha affermato che esistono le modalità per affrontare la situazione. Contestualmente, ha rivolto critiche al green deal, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La sua presenza alla manifestazione R2I si è concentrata su questa tematica, senza ulteriori precisazioni.
Il piano di Electrolux "è inaccettabile". Ma "sappiamo come fare". Dispensa ottimismo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, martedì a Bologna per partecipazione alla manifestazione R2I in Fiera. "Noi faremo la nostra parte con assoluta determinazione, perché il piano.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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