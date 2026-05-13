Crisi Electrolux il ministro Urso | Piano inaccettabile ma sappiamo cosa fare Poi attacca il green deal

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha commentato il piano di Electrolux, definendolo inaccettabile. Durante un evento a Bologna, ha affermato che esistono le modalità per affrontare la situazione. Contestualmente, ha rivolto critiche al green deal, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La sua presenza alla manifestazione R2I si è concentrata su questa tematica, senza ulteriori precisazioni.

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