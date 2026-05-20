Il sindaco di Pordenone ha preso parola durante un’assemblea pubblica presso lo stabilimento Electrolux di Porcia, convocata da sindacati e rappresentanze aziendali. Nel suo intervento ha affermato che l’azienda deve essere consapevole della presenza di una comunità che non si considera semplice da gestire. L’assemblea ha visto la partecipazione di operai, rappresentanti sindacali e autorità locali, in un contesto in cui si discute della crisi in corso nello stabilimento.

“Non siamo sprovveduti di una piccola provincia, l’azienda deve saperlo”. Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, si è rivolto così agli operai dello stabilimento Electrolux di Porcia, dove si è svolta un’ assemblea pubblica promossa da Fim, Fiom e Uilm insieme alle Rsu aziendali. Sono centinaia i lavoratori presenti, con folta rappresentanza di istituzioni locali, compreso il sindaco del capoluogo. In un lungo intervento durante il quale ha ricordato la storia della fabbrica, Basso, esponente di FdI, ha “avvisato” l’azienda di essere cosciente che la crisi del settore egli elettrodomestici ha radici “planetarie” ma ha anche avvisato che il territorio è pronto a mobilitarsi: “Dobbiamo essere uniti, anche a livello istituzionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi Electrolux, il sindaco di Pordenone: “L’azienda sappia che non siamo sprovveduti di provincia. Ci batteremo”

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