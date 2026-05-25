Crisi d' impresa rivoluzione per aziende e famiglie sommerse dai debiti | come cambia il rapporto con il Fisco

Una nuova normativa modifica le regole per aziende e famiglie con debiti fiscali. In caso di crisi, si riducono le procedure esecutive e le liquidazioni forzate, offrendo alternative di pagamento e ristrutturazioni del debito. La legge mira a prevenire la chiusura di imprese e a sostenere chi si trova in difficoltà finanziaria, con procedure più flessibili e tempi più lunghi per regolare i debiti con il Fisco. La riforma interessa principalmente le imprese in crisi e i contribuenti con debiti elevati.

Per anni, quando un’azienda entrava in crisi, il finale sembrava quasi già scritto: cartelle, procedure esecutive, liquidazioni e attività costrette a chiudere sotto il peso dei debiti. Oggi però qualcosa sta cambiando. Con il nuovo Codice della crisi d’impresa e con la bozza della nuova Maxi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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