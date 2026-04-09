Debiti con il Fisco | come controllarli online in pochi secondi

Da dayitalianews.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un nuovo servizio online che permette a cittadini e imprese di verificare in modo semplice e rapido eventuali debiti con il Fisco. Attraverso questa piattaforma aggiornata, gli utenti possono controllare la propria situazione fiscale in pochi secondi, senza dover recarsi fisicamente agli uffici o attendere lunghe attese. La procedura è accessibile attraverso il sito ufficiale dell’ente, offrendo un modo immediato per tenere sotto controllo le proprie obbligazioni fiscali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il servizio digitale che consente a cittadini e imprese di verificare rapidamente eventuali debiti fiscali. Oggi bastano pochi secondi e un accesso online per conoscere la propria situazione. Per utilizzare la piattaforma è sufficiente accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite SPID o carta d’identità elettronica. Una volta entrati, compare immediatamente la sezione “Situazione debitoria – consulta e paga”, da cui è possibile avviare la verifica. Come consultare la propria posizione. All’interno del servizio, il contribuente può visualizzare tutte le informazioni relative alla propria posizione fiscale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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