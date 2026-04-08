È disponibile online una nuova versione del servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che permette di verificare immediatamente eventuali debiti nascosti legati alle cartelle esattoriali. Questa iniziativa mira a rendere più semplice e trasparente il controllo della propria posizione fiscale, offrendo agli utenti uno strumento più accessibile per verificare eventuali importi dovuti e procedere al pagamento.

Operazione semplificazione e trasparenza. È attiva online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga ” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tutto visibile in un unico posto: debiti, cartelle, avvisi, rateizzazioni . Non cambiano le regole, ma cambia la qualità dell’informazione e quindi i contribuenti possono capire meglio quanto e quando devono pagare. Non è una sanatoria né si introducono sconti automatici. Il carico fiscale resta invariato. Ma tutto diventa più comprensibile e accessibile. Un fisco un po’ meno complicato insomma e più facilmente si eviteranno more. Cosa cambia per i contribuenti con il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fisco, controlla subito se hai debiti nascosti: online il nuovo servizio che cambia tutto sulle cartelle esattoriali

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