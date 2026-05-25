Il Napoli ha concluso la stagione senza qualificarsi per le competizioni europee, anche con il ritorno in Champions League. Criscitiello ha commentato che l'addio di Conte al club avviene con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto. La squadra ha terminato il campionato con un piazzamento che non garantisce l'accesso alle coppe internazionali, evidenziando una stagione deludente nonostante il ritorno alle competizioni continentali.

Il ritorno in Champions League non basta a promuovere pienamente la stagione del Napoli. Il bilancio finale degli azzurri si ferma al 6,5 nel pagellone firmato da Michele Criscitiello per Sportitalia.it. Un giudizio che riconosce il traguardo europeo, ma sottolinea anche i limiti mostrati dalla squadra e le fratture emerse nel corso dell’annata. Secondo il giornalista, la formazione partenopea non aveva le caratteristiche per contendere realmente lo scudetto all’Inter. Un divario reso ancora più evidente dai tanti problemi fisici affrontati durante la stagione. La qualificazione alla prossima Champions rappresenta quindi un risultato importante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Criscitiello sul Napoli: “Conte, addio con un anno di ritardo”

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