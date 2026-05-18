Calcio Napoli i dubbi dopo le parole di Conte | addio o terzo anno insieme?

Dopo la vittoria contro il Pisa e la qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico del Calcio Napoli ha lasciato alcuni dubbi sul suo futuro, affermando di aver già comunicato le sue intenzioni al presidente. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali. La sua posizione potrebbe influire sul percorso della squadra nella prossima stagione, ma al momento non sono state annunciate decisioni definitive.

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