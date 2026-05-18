Calcio Napoli i dubbi dopo le parole di Conte | addio o terzo anno insieme?
Dopo la vittoria contro il Pisa e la qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico del Calcio Napoli ha lasciato alcuni dubbi sul suo futuro, affermando di aver già comunicato le sue intenzioni al presidente. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali. La sua posizione potrebbe influire sul percorso della squadra nella prossima stagione, ma al momento non sono state annunciate decisioni definitive.
Dopo la vittoria contro il Pisa e la qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico del Calcio Napoli lascia dubbi sul suo futuro: “Ho già espresso le mie intenzioni al presidente”. Il Calcio Napoli conquista la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria contro il Pisa, ma nel post partita l’attenzione si è spostata inevitabilmente sulle parole di Antonio Conte. L’allenatore azzurro, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato apertamente del proprio futuro lasciando più di qualche interrogativo sul prosieguo della sua avventura sulla panchina partenopea. “Sapevo che quest’anno sarebbe stata un’annata complessa e sono rimasto anche per questo motivo”, ha spiegato Conte. 🔗 Leggi su 2anews.it
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