Conte-Napoli Criscitiello avverte | non va perso

Da forzazzurri.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Antonio Conte nel Napoli resta un tema caldo, con molti che seguono da vicino le sue eventuali decisioni. Dopo le ultime discussioni tra l’allenatore e la società, si continuano a valutare le possibili direzioni da prendere. Criscitiello ha recentemente sottolineato l’importanza di non perdere questa opportunità, riferendosi alle conseguenze di un’eventuale rottura. La situazione resta in evoluzione e il club monitora attentamente gli sviluppi.

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Il futuro di Antonio Conte resta il grande nodo in casa Napoli. Il contratto esiste e tutela il club. Ma la permanenza dell’allenatore non può essere letta soltanto attraverso la scadenza dell’accordo. Sul tavolo ci sono valutazioni più profonde. Organizzazione, strutture, ambizione e programmazione. A rilanciare il tema è Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, aperto da un titolo netto: “Napoli, non farti scappare Conte”. Il giornalista sottolinea il legame ormai nato tra il tecnico, la città e la tifoseria. “La città è con Antonio Conte, il Presidente ufficialmente lo affianca ma forse facendosi due conti avrebbe voglia di cambiare.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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