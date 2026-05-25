Nel 2026 entrerà in vigore una nuova normativa fiscale che richiede di dichiarare le criptovalute nel Modello 7302026. La legge stabilisce che le attività digitali, comprese le criptovalute, devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi. Le regole prevedono specifici campi da compilare e modalità di calcolo delle imposte, con scadenze e procedure dettagliate. La normativa si applica a tutte le persone fisiche che detengono criptovalute al di sopra di determinate soglie.

Il 2026 segna uno spartiacque definitivo per la fiscalità delle attività digitali in Italia. Se negli anni passati il settore delle criptovalute è stato caratterizzato da qualche incertezza normativa, spesso colmata dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate non sempre tempestive, oggi ci troviamo di fronte a un quadro legislativo consolidato ma estremamente rigoroso. Quando si ritrovano a compilare il Modello 7302026, riferito al periodo d’imposta 2025, i risparmiatori e gli investitori in Bitcoin, Ethereum e altri asset virtuali devono affrontare gli obblighi di trasparenza totale. La principale novità non riguarda solo l’aspetto numerico delle tasse, ma l’integrazione completa del monitoraggio nel modello semplificato per eccellenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Criptovalute nel Modello 730/2026, quando e come si dichiarano: le regole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Modello 730/2026, come si dichiarano gli affitti brevi e quali tasse si paganoNegli ultimi due anni, le norme italiane relative agli affitti brevi sono cambiate profondamente.

Quando si fa la dichiarazione dei redditi 2026, dal 30 aprile il modello 730 precompilato: date e scadenzeA partire da mercoledì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà disponibile il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi...

Temi più discussi: Cripto-attività e 730/2025: eliminata la franchigia di 2.000 euro.; Come dichiarare criptoattività e conti esteri nel modello 730?; MODELLO REDDITI PF 2026 (redditi 2025); Bonus tinteggiatura 2026: come avere le detrazioni al 50% e 36%.

Nuove regole per dichiarare le attività nelle monete elettroniche nel 730: resta il 26% sui redditi 2025, ma cambiano aliquote e controlliNuove regole per dichiarare le attività nelle monete elettroniche nel 730: resta il 26% sui redditi 2025, ma cambiano aliquote e controlli ... lanuovasardegna.it

Tassazione plusvalenze derivanti da operazioni in criptovaluteSalve, ho dei soldi investiti con un'applicazione su S&P 500 ed ho intenzione a breve di reinvestirli su un' applicazione diversa. Nel report di del 2025 il valore iniziale era di 83,73¬ e quello fina ... corriere.it