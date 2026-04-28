Quando si fa la dichiarazione dei redditi 2026 dal 30 aprile il modello 730 precompilato | date e scadenze

Da fanpage.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da mercoledì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà disponibile il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi 2026. È possibile accedervi e iniziare le operazioni di compilazione. La disponibilità online rappresenta il primo passo ufficiale per i contribuenti che intendono presentare la dichiarazione annuale. Le scadenze e le modalità di invio saranno comunicate successivamente dall’Agenzia.

Da mercoledì 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile accedere al 730 precompilato per effettuare la dichiarazione dei redditi 2026. La scadenza per la presentazione è fissata al 30 settembre, ma i tempi sono più lunghi per chi compila il modello Redditi persone fisiche. Ecco cosa sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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