Negli ultimi giorni, sono stati inviati al ministero della Salute e agli uffici degli infettivologi nuovi test rapidi per la diagnosi, che forniscono risultati in circa venti minuti. Contestualmente, sono stati allestiti spazi informativi dedicati alla prevenzione e alla diffusione di materiali didattici sulla gestione delle infezioni. Questi strumenti sono stati distribuiti per migliorare l’efficacia delle strategie di controllo e sensibilizzare la popolazione sui comportamenti corretti.

N egli ultimi giorni, sono arrivati al ministero della Salute e negli uffici degli infettivologi, i dati ufficiali dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e contagiose, presentando un quadro preoccupante sulle malattie sessuali trasmissibili tra i giovani. In Europa i casi di gonorrea sono aumentati del 303% in dieci anni, mentre la sifilide è più che raddoppiata. E anche in Italia la curva ha preso la stessa direzione, con la clamidia che corre veloce soprattutto tra le ragazze sotto i 24 anni. Hiv, svolta storica con i generici del lenacapavir: dal 2027 prevenzione a 34 euro l’anno X Malattie sessuali: il pericolo dei sintomi che non si vedono. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cresce anche la prevenzione con spazi informativi e test rapidi in venti minuti

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