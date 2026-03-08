Dietro alla crescita della Lovato c’è la visione di una donna che ha fondato l’azienda nel 1922. Attualmente, a Gorle, l’azienda sta ampliando i propri spazi e continuando la produzione di componenti elettrici per l’industria. La storia dell’impresa si intreccia con quella di Maria Faccio, che ha avviato l’attività quasi un secolo fa. La produzione attuale si concentra sulla realizzazione di parti per il settore industriale.

SECOLI D’IMPRESA. Fondata da Maria Faccio nel 1922, l’azienda produce componenti elettrici per l’industria. Per l’ampliamento investiti 14 milioni. L’a.d. Cacciavillani: «Stati Uniti secondo mercato ed è in espansione». Era il 1922 e l’industria era territorio maschile. «Maria Faccio, classe 1877, zia di mio padre, veniva dal Veneto, dove il lavoro scarseggiava. Era arrivata a Bergamo attirata da un’economia vivace dove proliferavano l’industria tessile e l’allevamento dei bachi da seta, mestiere che conosceva bene», racconta Pietro Cacciavillani, 82 anni, presidente e memoria storica dell’impresa. Rimasta vedova, a 45 anni Maria compie un gesto che ha del rivoluzionario per l’epoca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dietro la Lovato l’intuito di una donna. E a Gorle cresce ancora con nuovi spazi

