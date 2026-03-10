Per Bellaria totem informativi più interattivi moderni ed aperti agli spazi pubblicitari

Aperto il bando per la concessione di tre aree pubbliche, dove installare o sostituire impianti informativo pubblicitari multimediali E' online, con scadenza fissata a martedì 24 marzo, l'avviso pubblico per la concessione di tre aree pubbliche, dove installare o sostituire impianti informativo pubblicitari multimediali – i cosiddetti 'totem' - che combinino comunicazioni istituzionali e spot di natura promozionale. Nel dettaglio, tale procedura pubblica riguarda la sostituzione del totem bifacciale di grandi dimensioni posto in via Ravenna prima del confine con San Mauro Pascoli, nonchè l'installazione ex novo di due totem di dimensioni...