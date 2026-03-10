ZES unica la richiesta della Cia Marche | Chiarire subito l’accesso al credito d’imposta per l’agricoltura

La Cia - Agricoltori Italiani delle Marche ha richiesto chiarimenti sull’applicazione del credito d’imposta previsto nella Zona Economica Speciale (ZES) unica, specificando che questa misura dovrebbe riguardare anche le imprese agricole della regione. La richiesta è stata presentata ad Ancona, dove si sottolinea l’esigenza di un’interpretazione immediata e trasparente delle modalità di accesso alle agevolazioni fiscali per gli operatori del settore agricolo.

L'appello al Governo per formalizzare un’interpretazione chiara della norma o, se necessario, per introdurre un correttivo legislativo che garantisca l’applicazione della misura anche alle imprese agricole delle Marche ANCONA – La Cia - Agricoltori Italiani delle Marche chiede chiarezza sull’applicazione del credito d’imposta previsto nell’ambito della Zona Economica Speciale (ZES unica) anche alle imprese agricole marchigiane. La normativa nazionale ha esteso il perimetro territoriale della ZES unica anche alle regioni Marche e Umbria, ma nei testi attuativi relativi al credito d’imposta destinato alla produzione primaria agricola restano riferimenti che sembrano limitare la misura alle regioni del Mezzogiorno e all’Abruzzo, generando una situazione di incertezza interpretativa per le imprese agricole del territorio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

