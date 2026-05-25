I fondi raccolti durante il concerto benefico tenutosi il 22 aprile a Losanna sono scomparsi. La somma di circa 150mila franchi, destinata alle famiglie delle vittime, non risulta più disponibile. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della sparizione. Nessuna persona è ancora stata iscritta nel registro degli indagati. La vicenda ha suscitato scalpore tra i partecipanti e le organizzazioni coinvolte.

Si torna a parlare della tragedia di Crans-Montana. Lo scorso 22 aprile si è tenuto un concerto di beneficenza presso la Salle Métropole di Losanna per raccogliere fondi da destinare alle famiglie delle vittime. A distanza di due mesi, di quel denaro non se ne sa nulla. Le famiglie affermano di non aver mai ricevuto niente, mentre gli organizzatori dell'evento dichiarano di aver effettuato tutti i regolari versamenti. Sul caso è un vero e proprio mistero. La vicenda è emersa grazie all'inchiesta giornalistica della testata svizzera Tages-Anzeiger. Secondo quanto riferito, l'evento musicale, andato in scena lo scorso aprile, era stato chiamato "Aux curs de Crans". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, spariti i fondi del concerto benefico: mistero sui 150mila franchi

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