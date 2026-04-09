Durante un interrogatorio in procura, un impiegato del Comune di Crans-Montana ha spiegato che durante i controlli presso il locale Le Constellation non si trovava nessuno. La dichiarazione si inserisce nel quadro di un'indagine sui controlli effettuati nella zona. Nei giorni precedenti, si sono svolti accertamenti per verificare le modalità delle ispezioni e la presenza di eventuali irregolarità. La procura continua le verifiche sulla vicenda.

I controlli del Comune nel locale Le Constellation non sono stati fatti per mancanza di personale. Lo ha dichiarato Rudy Tissières, ex funzionario di Crans-Montana, interrogato sulle lacune nella sicurezza nel discobar dove 41 persone sono morte e 115 sono rimaste ferite nell’incendio di Capodanno. L’impiegato è tra i nove indagati a vario titolo dell’inchiesta allargata all’amministrazione comunale per le responsabilità sulla strage. L’indagine sul Comune di Crans-Montana Come riportato da Tgcom24, Tissières è stato dipendente comunale a Crans-Montana dal 2018 al 2022, periodo in cui ha lavorato nell’ufficio della sicurezza diretto da Ken Jacquemoud. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, l'ammissione del funzionario del Comune sui controlli al Le Constellation: "Non c'era nessuno"

Crans-Montana, ex responsabile della sicurezza del Comune indagato per mancati controlli al Le ConstellationC’è un altro indagato per il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana costato la vita a 40 persone.

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Nell'ambito dell'indagine sull'incendio di Crans-Montana, la giustizia vallesana ha respinto la richiesta di ricusare le procuratrici avanzata dal legale di una vittima, giudicando infondate le accuse di parzialità e gravi errori procedurali. - facebook.com facebook

Siamo stati in sopralluogo nei locali di Bologna per capire come (e se) la tragedia di Crans-Montana li ha cambiati x.com