Durante il concerto benefico “Aux cœurs de Crans” tenutosi a Crans-Montana, i fondi raccolti non sono stati rendicontati pubblicamente. Le autorità locali non hanno fornito chiarimenti sulla destinazione dell’incasso, che doveva supportare le vittime di una tragedia avvenuta nella zona. La scomparsa dei soldi ha sollevato dubbi e critiche, mentre i partecipanti e le associazioni coinvolte chiedono spiegazioni ufficiali. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata in merito alla gestione dei fondi.

Dovevano aiutare le vittime della tragedia di Crans-Montana. Ma oggi, attorno ai fondi raccolti durante il grande concerto benefico “Aux cœurs de Crans”, emergono interrogativi inquietanti, silenzi e ombre che stanno facendo discutere la Svizzera. A sollevare pesanti interrogativi, rimasti finora senza risposta, il giornale svizzero Tages-Anzeiger. L’evento, organizzato il 22 aprile alla Salle Métropole di Losanna, aveva commosso il pubblico con una serata di musica e solidarietà dedicata ai sopravvissuti e alle famiglie colpite dal devastante incendio di Crans-Montana. Sul palco quasi venti artisti svizzeri e francesi di fama internazionale, tra cui anche Gjon’s Tears, star dell’Eurovision Song Contest, esibitisi gratuitamente davanti a una sala quasi sold out. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crans-Montana, nuovo scandalo: sparito l’incasso del concerto benefico per le vittime

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