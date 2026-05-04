Non dovete pagare per le cure dopo Crans-Montana stop anche alle prossime fatture | la promessa della Svizzera dopo il vertice con Meloni

Dopo il vertice con il governo italiano, le autorità svizzere hanno annunciato che le famiglie dei giovani coinvolti nell’incendio di Crans-Montana non dovranno sostenere costi per le cure ricevute negli ospedali svizzeri nelle ore successive all’incidente. La decisione riguarda sia le spese già sostenute sia quelle future, con l’intento di eliminare qualsiasi onere economico per le famiglie interessate.

Le famiglie dei ragazzi rimasti coinvolti nell’incendio di Crans-Montana non riceveranno alcun conto per le cure prestate negli ospedali elvetici nelle ore successive alla tragedia. Ad annunciarlo è stato direttamente il presidente della Confederazione svizzera, Guy Parmelin, attraverso un messaggio diffuso sui propri canali social. «Le persone ferite e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe», ha scritto Parmelin, precisando che le spese verranno assorbite dal fondo di aiuto alle vittime per la quota non già riconosciuta dalle assicurazioni.🔗 Leggi su Open.online

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