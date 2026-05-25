Coulibaly affidabilità senza riserve Il talento di Berisha frenato dagli infortuni
Un calciatore del Lecce ha subito ripetuti infortuni che hanno limitato il suo rendimento nella stagione. La squadra ha concluso il campionato con un reparto centrale solido e compatto, capace di difendere efficacemente, ma con poche soluzioni offensive. La posizione in classifica riflette questa dinamica, con una difesa affidabile ma un attacco meno incisivo. La continuità dell’area mediana è stata influenzata dagli infortuni, che hanno frenato la crescita del talento coinvolto.
LECCE – La classifica finale del Lecce, volando, la si può leggere come una conseguenza del rendimento del reparto centrale: tenace e organizzato abbastanza per coprire la difesa, ma senza la sufficiente dose di qualità per dare un valore aggiunto alla fase offensiva. La sfortunata stagione di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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