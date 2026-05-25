Coulibaly affidabilità senza riserve Il talento di Berisha frenato dagli infortuni

Notizia in breve

Un calciatore del Lecce ha subito ripetuti infortuni che hanno limitato il suo rendimento nella stagione. La squadra ha concluso il campionato con un reparto centrale solido e compatto, capace di difendere efficacemente, ma con poche soluzioni offensive. La posizione in classifica riflette questa dinamica, con una difesa affidabile ma un attacco meno incisivo. La continuità dell’area mediana è stata influenzata dagli infortuni, che hanno frenato la crescita del talento coinvolto.