L’ex calciatore ha dichiarato chiaramente che, a suo avviso, l’Inter è la squadra più forte in questa stagione. Ha anche affermato che il Napoli ha subito un rallentamento, ma ha sottolineato che non sono stati solo gli infortuni a influenzare le prestazioni del team partenopeo. Le sue parole arrivano in un momento di valutazioni sulla corsa allo scudetto, senza mezzi termini e con un linguaggio diretto.

"> Luca Toni non usa giri di parole e analizza senza filtri la corsa scudetto. Intervenuto al podcast “Cose Scomode” di Aura Sport, l’ex attaccante ha indicato nell’Inter la squadra più meritevole del titolo. «Col Como l’Inter ha dimostrato di essere la più forte. Era sotto 2-0 e qualsiasi altra squadra avrebbe mollato, invece è venuta fuori la qualità», ha spiegato Toni, sottolineando soprattutto la continuità dei nerazzurri: «Hanno vinto anche quando non giocavano bene, è questo che fanno le grandi squadre». Poi il focus sul Napoli, tra attenuanti e limiti: «È vero che ha perso punti per gli infortuni, ma proprio da lì sono nate anche opportunità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Toni netto: “Inter la più forte, Napoli frenato ma non solo dagli infortuni”

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