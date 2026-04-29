eccellenza tolentino frenato dagli infortuni nelle gare chiave della stagione

Il Tolentino conclude la stagione con un pareggio 2-2 in trasferta contro il Matelica, ottenendo così il quinto posto in classifica. L’allenatore della squadra si è detto soddisfatto del risultato, nonostante la stagione sia stata influenzata da diversi infortuni nelle gare più importanti. La squadra ha affrontato diversi ostacoli durante l’anno, ma ha comunque concluso con un risultato positivo.

"Buon pareggio per chiudere al quinto posto una stagione soddisfacente". Si dice soddisfatto Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo l’ultima giornata di campionato, pareggiata a Matelica 2-2. La formazione cremisi ha totalizzato 41 punti, riuscendo a piazzarsi al quinto posto, anche se i playoff non si giocheranno complice la cavalcata del K Sport Montecchio Gallo e della Fermana. "Sono contento – spiega il tecnico – perché abbiamo onorato il torneo sino alla fine, ho chiesto alla squadra impegno per chiudere al meglio e hanno risposto bene. Siamo relativamente felici per il risultato stagionale, poiché abbiamo avuto tante difficoltà e tanti infortuni durante la stagione, ma la caparbietà e la convinzione di non mollare mai, hanno fatto sì di chiudere in questo modo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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