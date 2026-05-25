Cotral assume 15 capotreni | contratti full-time e sbocco stabile

Cotral ha aperto le candidature per 15 capotreni con contratti a tempo indeterminato. I candidati devono inviare le domande entro il 5 giugno, rispettando i requisiti tecnici richiesti. La società prevede che il contratto di sei mesi possa trasformarsi in un impiego stabile. La selezione riguarda figure professionali che lavoreranno a tempo pieno, con possibilità di assunzione definitiva al termine del periodo di prova.

? Domande chiave Quali requisiti tecnici servono per candidarsi entro il 5 giugno?. Come può il contratto di sei mesi diventare un posto fisso?. Dove lavoreranno esattamente i nuovi assunti tra Roma e la Tuscia?. Cosa dovrà fare concretamente il capotreno per garantire la sicurezza?.? In Breve Contratti di sei mesi con possibilità di stabilizzazione entro il 5 giugno.. Requisiti obbligatori diploma superiore, patente B e abilitazione Adt o certificato Caf.. Candidature online entro le ore 12:00 del 5 giugno sul sito Cotral.. Sedi operative a Roma Porta San Paolo, Piazzale Flaminio, Catalano e Viterbo.. Cotral ricerca 15 capotreno per potenziare le linee ferroviarie Roma–Viterbo e Metromare, offrendo contratti full-time con possibilità di stabilizzazione entro il 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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