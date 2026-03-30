Contratti full-time per 54 agenti della Polizia Locale la Cgil | Ora scorrimento delle graduatorie

Dal 15 maggio, 54 agenti della Polizia Locale di Salerno passeranno da contratti part-time a full-time. La decisione, comunicata dalla segreteria della Cgil, riguarda lo scorrimento delle graduatorie per queste posizioni. La modifica coinvolge istruttori di vigilanza e si applica a partire dalla stessa data. La misura interessa i lavoratori che erano già in organico presso il Comune.

A partire dal 15 maggio, 54 istruttori di vigilanza del Comune di Salerno passeranno dal contratto a tempo parziale al tempo pieno. La decisione arriva a seguito del recepimento da parte dell’Amministrazione comunale delle istanze sindacali della Fp Cgil volte a stabilizzare il personale e potenziare i servizi di sicurezza sul territorio. "Si tratta di un obiettivo storico, fortemente rivendicato da questa sigla sindacale, che in questi giorni ha rimarcato con forza e determinazione la necessità improrogabile di consolidare i contratti dei lavoratori per dare dignità ai professionisti e stabilità ai servizi", si legge nella nota diffusa dalla Cgil. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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