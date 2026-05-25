Nella Costiera Sorrentina, il primo fine settimana estivo ha visto i lidi pieni di visitatori, con temperature in aumento. Tuttavia, i servizi di trasporto sono stati soggetti a congestioni e disagi, complicando gli spostamenti. La stagione ha ufficialmente iniziato, portando un afflusso elevato di persone in zona, mentre le autorità segnalano criticità nelle modalità di mobilità e gestione del traffico.

Le temperature aumentano e con loro cresce la voglia di sole e di mare. Quello che si è appena concluso è stato il primo fine settimana dell’anno caratterizzato da clima estivo, con cielo terso, caldo e mare limpido. Sulle spiagge della penisola sorrentina si sono aperti ombrelloni e lettini per accogliere i bagnanti. E in tanti non hanno resistito al richiamo delle acque cristalline della Costiera e si sono anche concessi i primi tuffi di stagione. A Sorrento presi letteralmente d’assalto i lidi tra Marina Grande e Marina Piccola, dove anche chi non ha fatto il bagno ha potuto trascorrere qualche ora di relax prima di fare rientro a casa con i segni della tintarella sul volto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Costiera Sorrentina, è già estate: i lidi fanno il pieno, ma è caos trasporti

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VS ph. Costiera Sorrentina, Spiaggia di Alimuri a Meta di Sorrento x.com

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