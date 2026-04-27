Nelle Marche, l’estate si presenta con un’anticipazione: le spiagge tra Falconara e Ancona registrano già un afflusso di turisti domenica 26 aprile. Diversi stabilimenti balneari, tra cui Romano e Playa Solero, hanno aperto i loro battenti prima del previsto, anticipando l’apertura ufficiale prevista per il primo maggio. La scelta di aprire in anticipo ha portato a spiagge affollate e locali già operativi.

? Cosa sapere Domenica 26 aprile affluenza di turisti sulle spiagge tra Falconara e Ancona.. Stabilimenti come Romano e Playa Solero anticipano l'apertura ufficiale del primo maggio.. Domenica 26 aprile 2026, temperature miti e una spiaggia tirata a lucido hanno spinto moltissime persone verso il litorale di Palombina, Vecchia e Nuova per un anticipo della stagione estiva. Il sole ha regalato un clima ideale per la comunità locale che, ieri, ha scelto di riversarsi lungo le coste tra Falconara e Ancona. Mentre la stagione balneare ufficiale nelle Marche è programmata dal primo maggio fino al 20 settembre, l’atmosfera tra i vari stabilimenti suggerisce un risveglio già in atto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate anticipata nelle Marche: spiagge affollate e lidi già aperti

Notizie correlate

Estate 2026: Lidi aperti dal 23 maggio. Nuove regole su cibo in spiaggia e accesso al mareL’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega alla Portualità, Retroporti e Demanio, Raffaele Piemontese, ha condiviso...

A Napoli 400mila turisti, spiagge affollate e ristoranti pieni a PasquettaC'è chi, approfittando del primo sole, non ha esitato ad affollare le spiagge di Napoli.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Meteo, estate anticipata nel weekend: temperature fino a 26 gradi con l'anticiclone al Nord. Ultime piogge al Sud; Meteo, addio caldo anomalo, ritorna il maltempo: ecco le aree interessate; Previsioni Meteo, il Ciclone Polare del 1° maggio si sposta al Sud: scenario tipicamente invernale con neve a bassa quota!.

Capaci e Isola delle Femmine. Il primo bagno non si scorda mai! Chi ha avuto il coraggio di tuffarsi oggi Non chiamatelo solo "ponte". Questo sabato 25 aprile ha tutto il sapore di un’estate anticipata. Complice il cielo sereno e temperature che invitano a sv - facebook.com facebook