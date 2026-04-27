Estate anticipata nelle Marche | spiagge affollate e lidi già aperti

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Marche, l’estate si presenta con un’anticipazione: le spiagge tra Falconara e Ancona registrano già un afflusso di turisti domenica 26 aprile. Diversi stabilimenti balneari, tra cui Romano e Playa Solero, hanno aperto i loro battenti prima del previsto, anticipando l’apertura ufficiale prevista per il primo maggio. La scelta di aprire in anticipo ha portato a spiagge affollate e locali già operativi.

? Cosa sapere Domenica 26 aprile affluenza di turisti sulle spiagge tra Falconara e Ancona.. Stabilimenti come Romano e Playa Solero anticipano l'apertura ufficiale del primo maggio.. Domenica 26 aprile 2026, temperature miti e una spiaggia tirata a lucido hanno spinto moltissime persone verso il litorale di Palombina, Vecchia e Nuova per un anticipo della stagione estiva. Il sole ha regalato un clima ideale per la comunità locale che, ieri, ha scelto di riversarsi lungo le coste tra Falconara e Ancona. Mentre la stagione balneare ufficiale nelle Marche è programmata dal primo maggio fino al 20 settembre, l’atmosfera tra i vari stabilimenti suggerisce un risveglio già in atto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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