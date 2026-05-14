Sting nei guai in Costiera Sorrentina | sequestrato il cantiere nella villa a Massa Lubrense

In Costiera Sorrentina è stato sequestrato un cantiere all’interno di una villa situata a Massa Lubrense. La proprietà è stata oggetto di un intervento delle autorità a causa di irregolarità riscontrate durante i controlli di sicurezza sul cantiere, che hanno portato a una sanzione di 26mila euro. La villa, immersa nel verde, è di proprietà di un noto artista britannico, famoso nel mondo della musica pop. La vicenda riguarda esclusivamente questioni legate alle normative sui lavori edili e di sicurezza.

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A far rumore non è la sanzione, 26mila euro, inflitta per violazioni delle leggi per la sicurezza dei cantieri, ma il nome del proprietario della incantevole villa immersa nel verde di Massa Lubrense che aveva commissionato i lavori: Sting, la leggenda della musica pop britannica e mondiale. Che da un paio di anni ha acquistato una dimora da 200 metri quadri nella frazione di Marciano, sottostante una chiesa parrocchiale, e ogni tanto fa capolino nella sua proprietà in costiera sorrentina, per godersene il panorama sul Golfo di Napoli, e da qui puntare verso qualche rinomato ristorante in un paese dove abbonda l’offerta culinaria di alto livello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sting nei guai in Costiera Sorrentina: sequestrato il cantiere nella villa a Massa Lubrense ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Massa Lubrense, sequestrato cantiere nella villa di Sting: multe per 26mila euroNel corso dei controlli, i militari hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, denunciando l’amministratore... Sequestrato cantiere edile nella villa di Sting a Massa Lubrense: violazioni sulla sicurezza sul lavoroÈ di proprietà del cantante Sting, la villa con piscina sequestrata dai carabinieri a Massa Lubrense, nel cuore della Penisola Sorrentina e con vista... Sting nei guai in Costiera Sorrentina: sequestrato il cantiere nella villa a Massa LubrenseLa villa di Sting in Costiera Sorrentina finisce nei guai: cantiere sequestrato per violazioni delle norme di sicurezza. ilfattoquotidiano.it Sequestrato cantiere in Costiera: è della villa di StingControlli dei Carabinieri in una villa di lusso a Massa Lubrense appartenente a Sting, all’anagrafe Gordon Matthew Thomas Sumner, storico leader dei The Police. I militari del Nucleo Ispettorato del L ... ilfattovesuviano.it