San Giovanni è un’occasione sprecata Lotta ma perde al tie break con Bergamo

San Giovanni affronta Bergamo in una partita valida per il campionato di volley, ma alla fine perde al tie break con il punteggio di 3-2. I giocatori di entrambe le squadre si sono confrontati sul campo, con Bergamo che ha messo in evidenza i suoi migliori realizzatori, tra cui Weske con 19 punti e Bolzonetti con 14. La sfida si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa al quinto set.

Bergamo 3 San Giovanni 2 BERGAMO: Bolzonetti 14, Strubbe 13, Weske 19, Mosser 1, Manfredini 4, Carraro 4, Armini (L); Mlejnkova 16, Meli 8, Cese Montalvo 2. Ne: Eze, Kipp, Ferrario (L), Micheletti. All. Cervellin. OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Nardo 12, Kochurina 2, Nicolini 3, Bracchi 9, Parini 9, Brancher 3, Tellone (L); Wilson 4, Caruso 1, Piovesan 13, Ortolani 8, Panetoni (L). All. Bellano. Arbitri: Scotti e Serafini. Parziali: 22-25, 25-17, 17-25, 25-19, 15-8. Note. Spettatori 1.000 circa. Durata set: 25’, 25’, 24’, 23’, 14’. Bergamo: battute sbagliate 14, vincenti 4, muri 16, errori 16. San Giovanni in Marignano: battute sbagliate 8, vincenti 3, muri 7, errori 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Giovanni, è un’occasione sprecata. Lotta, ma perde al tie break con Bergamo Articoli correlati Narconon Volley cede al tie-break ma lotta fino all’ultimo respiroCOPERTINOMELENDUGNO - In una domenica baciata da un sole quasi estivo, che ha tentato molti con il richiamo delle marine salentine, il vero calore si... Gas Sales Bluenergy lotta due ore ma al tie break passa PerugiaGas Sales Bluenergy Volley Piacenza lotta ma a vincere al tiebreak, dopo due ore di battaglia, è Perugia che consolida il primo posto in classifica. Contenuti utili per approfondire San Giovanni Temi più discussi: Giornata Mondiale del Servizio Sociale – 25 marzo 2026 – San Giovanni Rotondo; San Giovanni in Persiceto, limitazioni sulla SP83 Tangenziale Di San Giovanni Persiceto dal 23/1 al 13/3/2026; Dispositivo temporaneo di circolazione in corso San Giovanni a Teduccio per lavori; Francesca Serafini a Pesaro Città che legge: alla Biblioteca San Giovanni l'incontro con un'autrice a tutto tondo tra scrittura e cinema. Opere Pnrr, riapre via Sbrilli. Ma chiude via San GiovanniUn altro importante cantiere in centro storico è arrivato all’obiettivo. Da lunedì 23 marzo riaprirà via Sbrilli – annuncia ... lanazione.it Mercato San Giovanni di Dio, lo spostamento è un rompicapo. Forza Italia spinge per evitare via FabiolaQuest'ultima durante un recente consiglio ha presentato una mozione, firmata dai consiglieri Galletti, Massaro e Vittorini, che evidenzia una serie di problematiche che sconsiglierebbero di tenere il ... romatoday.it Roma sconosciuta. Trastevere, Via dei Genovesi e Via di Giulio Cesare Santini. Il secondo toponimo è un tratto del primo, in onore del poeta. Il primo deriva dalla presenza della chiesa di San Giovanni dei Genovesi, nazione alla quale apparteneva Sisto IV. C facebook H. 22:50 #San #Giovanni #Bosco Don Tino Rolfi x.com