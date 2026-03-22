Barry Keoghan, attore protagonista del film “Saltburn”, ha raccontato a “The Morning Mash Up” di SiriusXM di aver subito insulti online riguardo al suo aspetto, che lo hanno portato a chiudersi in sé stesso e a non voler uscire di casa. Ha ammesso che questa situazione sta diventando un problema serio, influenzando la sua quotidianità e il suo comportamento.

Barry Keoghan – protagonista del conturbante “ Saltburn”, film del 2023 – ha dichiarato a “The Morning Mash Up” di SiriusXM che gli “attacchi” online sul suo aspetto sono diventati così pesanti da non voler più “uscire di casa”. “C’è molto odio online – ha spiegato Keoghan -. Ricevo molti insulti sul mio aspetto e la situazione è andata oltre. Sapete, capita a tutti. Ma mi ha reso timido. Mi ha fatto chiudere in me stesso, non voglio più frequentare posti, non voglio più uscire di casa”. E ancora: “Ve lo dico con assoluta sincerità. Sta diventando un problema. Mi sono allontanato dai social media. Ma occasionalmente, dopo una première o un evento, mi connetto per vedere come vengo accolto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Insultano il mio aspetto sul Web, così mi sono chiuso in me stesso tanto da non voler più uscire. Lo dico con assoluta sincerità. Sta diventando un problema”: Barry Keoghan si sfoga

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