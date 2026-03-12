Spinazzola arriva lo sfogo durissimo | Scelte arbitrali folli Ecco cosa farei al VAR

Leonardo Spinazzola ha espresso un forte dissenso riguardo alle decisioni arbitrali e all’utilizzo del VAR nel calcio. Durante un’intervista a Canale 21, il calciatore del Napoli ha criticato alcune delle situazioni più discusse della Serie A, descrivendo le scelte arbitrarie come “folli” e proponendo alcune soluzioni per migliorare il sistema di revisione delle immagini.

Leonardo Spinazzola rompe il silenzio sul tema arbitrale e sul ruolo del VAR nel calcio moderno. Il laterale del Napoli ha parlato apertamente durante un intervento a Canale 21, affrontando alcune delle situazioni più discusse della Serie A. Dalle decisioni sui falli di mano fino al peso del VAR nelle scelte finali, il difensore ha espresso una posizione molto chiara. Le sue parole riaccendono il dibattito su un tema che continua a dividere tifosi, giocatori e addetti ai lavori. Spinazzola critica il ruolo del VAR. Durante l'intervista, il terzino del Napoli ha spiegato come dovrebbe funzionare il rapporto tra arbitro di campo e tecnologia. Secondo Spinazzola, l'equilibrio attuale non è sempre corretto.