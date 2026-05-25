La sinistra italiana ha rimosso le botte spagnole a Flotilla, secondo quanto si legge in un documento ufficiale. La parola “rimozioni” viene usata per descrivere un meccanismo di difesa psicoanalitico che esclude ricordi traumatici dalla coscienza. La vicenda riguarda un episodio violento avvenuto durante una manifestazione. La versione ufficiale non fa menzione delle aggressioni, e le autorità hanno confermato l’assenza di riferimenti a violenze di quel tipo nella relazione.

Si chiamano rimozioni. Perla psicoanalisi è un meccanismo di difesa con cui il cervello esclude dalla coscienza fatti o ricordi traumatici che generano ansia o vergogna. Da qui la scelta consapevole di nascondere l'evento: se occhio non vede, cuore non duole. È l'esatta fotografia del comportamento tenuto dal campo largo di fronte alla sonora manganellata che gli agenti spagnoli hanno riservato a sei attivisti della Flotilla, rimpatriati a Bilbao dalla Turchia dopo essere stati rilasciati da Israele. La tensione è scaturita quando il gruppetto di ProPal ha bloccato il passaggio attraverso un gate di arrivo, scatenando la dura reazione di Ertzaintza (la Polizia basca che poi si è scusata). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Così la sinistra italiana fa scomparire le botte spagnole a Flotilla

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